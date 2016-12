ZDF 20:15 bis 21:45 Melodram Inga Lindström: Zurück ins Morgen S 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Neue Romanze für Pilcher-Fans. - Bevor sie in Stockholm als Designerin durchstartet, besucht Emilia ihren Vater Caspar auf dem Land. Emilias Mutter Isabella ist vor zwei Jahren in Südamerika verschollen, doch Caspar will nicht glauben, dass sie tot ist. Während Emilia Viktor kennenlernt und sich in ihn verliebt, engagiert Caspar einen Privatdetektiv, der Isabella suchen soll. Tatsächlich scheint sie am Leben zu sein. – Gefühlvolle Schmonzette mit Tina Ruland In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klara Deutschmann (Emilia Jönsson) Heikko Deutschmann (Caspar Jönsson) Frederik Götz (Viktor Isaksson) Tina Ruland (Hanna Sandberg) Sina Reiß (Maya) David Christopher Roth (Tim) Luk Pfaff (Per) Originaltitel: Inga Lindström: Zurück ins Morgen Regie: Udo Witte Drehbuch: Aline Ruiz, Stefanie Sycholt Kamera: Helge Peyker Musik: Christoph Zirngibl