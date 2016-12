ZDF 19:30 bis 20:15 Dokumentation Terra X: Ein Tag im alten Rom Ein Tag (1) ... im alten Rom D 2016 2016-12-04 03:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken „Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?“ So forscht, provozierend, der Dichter Bert Brecht in seinen „Fragen eines lesenden Arbeiters“. In der Tat hat sich die Geschichtswissenschaft lange nur mit den Mächtigen beschäftigt. Wie aber lebten die ganz normalen Menschen? Was kochte man, was zog man an, welche Gedanken bewegten die einfachen Leute? Just solchen Fragen widmen sich jetzt drei Folgen von „Terra X“ (4.12., 11.12., 18.12.). „Ein Tag in ...“ beschreibt jeweils den Tag eines Feuerwehrmanns im alten Rom, eines Wundarztes im Mittelalter sowie eines Dienstmädchens im wilhelminischen Berlin. Neue Perspektiven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Regie: Sebastian Scherrer/Jens Afflerbach