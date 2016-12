ZDF 11:50 bis 13:42 Show ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Adventsausgabe aus Garmisch-Partenkirchen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auch den zweiten Adventssonntag wird Moderatorin Andrea Kiewel im Werdenfelser Land verbringen. Spaß, Spiel und jede Menge Weihnachtsservice garantieren beste Unterhaltung. Die Gäste: Wiener Sängerknaben, Chris de Burgh, Kastelruther Spatzen, voXXclub, Il Volo, Caught in the Act und viele andere. Das Highlight eines Weihnachtsmarkts ist die Eisfläche. Die große Schlittschuhbahn auf dem Mohrenplatz sorgt auch für sportliche Aktivitäten inmitten von Garmisch, einem der berühmtesten Wintersportorte Deutschlands. Moritz Freiherr Knigge trägt einen großen Namen. Was ihn mit seinem berühmten Ahnen noch verbindet und welche Prioritäten er im 21. Jahrhundert setzt, verrät er Andrea Kiewel im Gespräch. In kurzen Filmen werden ganz besondere Orte, Menschen und die schönen Landschaften rund um Garmisch-Partenkirchen porträtiert. Eine weitere Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten on tour" von Garmisch-Partenkirchen gibt es am vierten Adventssonntag zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Wiener Sängerknaben, Chris de Burgh, Kastelruther Spatzen, voXXclub, Il Volo, Caught in the Act Originaltitel: ZDF-Fernsehgarten on tour Regie: Thomas Raab