ZDF 10:15 bis 11:45 Märchenfilm Dornröschen CS, F, I, E 1990 Nach dem Märchen der Brüder Grimm Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwölf Feen sind zum großen Hoffest anlässlich der Geburt der Königstochter geladen, um ihre Segenswünsche zu überbringen. Da erscheint die 13. Fee und verflucht die kleine Prinzessin. Sie soll sich an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel stechen und tot umfallen. Zum Glück kann die zwölfte Fee den Fluch mildern: Nicht sterben soll die Prinzessin, sondern in einen 100-jährigen Schlaf fallen. Vergeblich versuchen die Eltern, das Unglück zu verhindern. Am 15. Geburtstag der Prinzessin fällt der gesamte Hofstaat in tiefen Schlaf. Nach Ablauf der 100 Jahre steigt ein junger Prinz über die mittlerweile ganz mit Rosen bewachsenen Schlossmauern. Er küsst die schlafende Prinzessin wach und löst somit auch den Bann der anderen Schlossbewohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Dinková (Dornröschen) Gedeon Burkhard (Wilhelm / Johann) Judy Winter (Königin) Jozef Adamovic (König Leopold) Karel Hermánek (Minister) Milena Dvorská (Maria) Pavol Mikulík (König) Originaltitel: Sípová Ruzenka Regie: Stanislav Párnicky Drehbuch: Jana Kakosová Kamera: Laco Kraus Musik: Adriena Bartosová, Andrej Seban Altersempfehlung: ab 6