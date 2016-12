ZDF 09:30 bis 10:15 Sonstiges Evangelischer Gottesdienst Unter einem guten Stern 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Im Gottesdienst gehen Menschen aus Herrnhut der Geschichte und Bedeutung ihres (Herrnhuter) Sterns nach. Sie berichten von einem besonderen Stern im Herrnhuter Kirchensaal. Der kleine Ort Herrnhut strahlt weit über die sächsische Oberlausitz hinaus. Er ist das Zentrum der Herrnhuter Brüdergemeine, die sich hier im 18. Jahrhundert bildete und die es heute in 35 Ländern auf fünf Kontinenten gibt. Neben den Herrnhuter Losungen kommt von hier auch ein Stern, der im Advent in vielen Häusern, auf Straßen und Plätzen leuchtet. Der Herrnhuter Stern wird bis heute in Handarbeit gefertigt, in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfarrerin Jill Vogt und Pfarrer Peter Vogt. Für die musikalische Gestaltung sorgen der Kirchenchor, der Kinderchor der Brüdergemeine Herrnhut und das Görlitzer Kirchenorchester unter der Leitung von Kantor Peter Kubath. Den Bläserchor der Gemeinde leitet Dorothea Burckhardt. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde am Zuschauertelefon bis 19 Uhr erreichbar. Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6,2 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend). Weitere Informationen zum Jahresthema 2016 und zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jill Vogt (Pfarrerin), Peter Vogt (Pfarrer) Originaltitel: Evangelischer Gottesdienst

Jetzt im TV Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 07:45 bis 12:50

Seit 132 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:29 bis 10:30

Seit 88 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 72 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 08:50 bis 12:00

Seit 67 Min.