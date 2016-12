ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Bibelrätsel - Die Karriere Gottes D 2012 2016-12-09 15:00 Stereo 16:9 Merken Abseits theologischer Erklärungsversuche will die erste Folge des ZDF-Zweiteilers "Bibelrätsel" den Werdegang des biblischen Gottes anhand von Fakten und Funden nachvollziehen. Begleitet von Margot Käßmann, befasst sich die filmische Recherche mit den Stationen der Karriere Gottes, die ihn von einer lokalen Gottheit der Nomaden zum mächtigsten Himmelsherrscher der Geschichte führt. Hat Gott eine Geschichte? Kann man seine "Karriere" zum einzigen und allmächtigen Gott für Juden, Christen und Muslime nachzeichnen? Die Ausgangsfragen erscheinen nur auf den ersten Blick provokant. Tatsächlich hat Jahwe - so nennt sich der Gott der Bibel selbst - greifbare Spuren hinterlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Margot Käßmann Originaltitel: Das Bibelrätsel Regie: Friedrich Klütsch