ZDFinfo 09:10 bis 09:58 Dokumentation Angst vor AIDS - Deutschland in den 80ern Geschichte treffen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Anfang der 80er Jahre in Deutschland: Eine rätselhafte Krankheit bricht über Deutschland herein. Vor allem schwule Männer erkranken. Aids wird zur Volksangst Nummer eins. Monatlich verdoppelt sich die Zahl der Infizierten. Der Medizinbetrieb, die Politik und die Bevölkerung sind überfordert. ZDFinfo zeigt Betroffene und Politiker, die in einer Zeit gegen Aids gekämpft haben, als der Kampf noch aussichtslos schien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geschichte treffen

