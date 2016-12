Niederlande 1 21:30 bis 22:25 Sonstiges De Reünie Het Wiringherlant, Wieringerwerf NL 2016 HDTV Merken "We found your ship!" Door dit zinnetje staat de wereld van Peter op zijn kop. Hij zoekt al twaalf jaar als amateurhistoricus naar een Nederlands oorlogsschip uit 1708. Hij zoekt, speurt en puzzelt tot hij stuit op een eeuwenoude zeekaart. Volgens die kaart zou het op de bodem van de Finse Golf liggen. Peter neemt contact op met Finland en hoort vrijwel meteen dat zijn schip is gevonden. Nog nooit is er een Nederlands oorlogsschip uit de Gouden Eeuw in zo'n goede staat aangetroffen. Patrick reist met Peter naar Finland. In hun bijzijn zal er gedoken gaan worden om absolute zekerheid te krijgen. In de klas van Wiringherlant zitten nog meer speurders. Een persoon pluist zijn eigen stamboek uit en een ander gaat elke ochtend om vijf uur zijn bed uit om vogels te tellen. Maar het is ook een klas vol extremen: zo ziet Marc op vijftigjarige leeftijd zijn droom uitkomen en mag hij als muzikant toeren door Amerika. Edwin heeft een andere droom: hij wil 24 uur achter elkaar op een crosstrainer staan. Patrick gaat bij hem langs in de sportschool om te vragen waarom hij dat wil. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie