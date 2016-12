Hessen 18:00 bis 19:30 Dokumentation Hessen von oben Main, Rhein und Lahn D 2014 2016-12-05 00:55 Untertitel HDTV Live TV Merken "Hessen von oben" führt entlang der Flüsse Main, Rhein und Lahn und zeigt die hessische Heimat, wie man sie noch nie gesehen hat. Der Blick aus dem Himmel offenbart atemberaubende Bilder. Was von unten ungeordnet erscheint, hat von oben Struktur. Die Sendung folgt dem Main von Seligenstadt bis zur Mündung in den Rhein - rheinaufwärts, vorbei an Kirchen, Burgen und Schlössern durch das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Danach geht es im Flug entlang der Lahn; dabei werden Biedenkopf und Lahnstein entdeckt. Von oben ist zu sehen, wie der Mensch versucht hat, die Lahn zu formen, in dem er Wehre, Schleusen, Tunnel und Wasserkraftwerke, Häfen und Brücken gebaut hat. Altvertrautes erscheint überraschend, gelegentlich geheimnisvoll, aber auf jeden Fall wunderschön. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen von oben Regie: Natascha Rhein/Susie Maass