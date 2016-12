Hessen 06:50 bis 07:35 Dokumentation Erlebnis Hessen: Die Frankfurter Messe D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Buchmesse, Ambiente, Musikmesse - allein die Internationale Automobilausstellung lockt alle zwei Jahre weitaus mehr Menschen nach Frankfurt, als die Großstadt Einwohner hat. Die Messe hat die Stadt schon seit dem Mittelalter geprägt. Sie ist mit verantwortlich dafür, dass Frankfurt zur bedeutenden Handelsmetropole wurde. Heute gehört das Frankfurter Messegelände zu den größten weltweit. "Erlebnis Hessen" zeigt spektakuläre Aufnahmen der Messearchitektur und taucht ein in die ruhmreiche Vergangenheit der Messe. Die Sendung ermöglicht spannende Blicke hinter die Kulissen und zeigt die Frankfurter Messe aus Perspektiven, die dem Besucher normalerweise verborgen bleiben. Keine andere Messe in Deutschland hat etwa eine so moderne Sicherheitszentrale - und die Großküche versorgt bis zu 10.000 Menschen am Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Silke Klose-Klatte/Dorothea Windolf