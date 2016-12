Niederlande 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges VPRO Tegenlicht Black Lives Matter NL 2016 HDTV Merken In 2013 werd in het Amerikaanse stadje Sanford buurtwachter George Zimmerman vrijgesproken van moord op de zeventienjarige Afro-Amerikaanse Trayvon Martin. Aansluitend schreef iemand in een boze reactie op internet: Black Lives Matter. Dit drukte voor Patrisse Cullors zo treffend uit wat er op het spel staat, dat zij er een hashtag voor zette. Binnen korte tijd ging /BlackLivesMatter vervolgens viraal op sociale media. Inmiddels reist Cullors door het land om de zwarte gemeenschap te mobiliseren en is /BlackLivesMatter uitgegroeid tot een nationale beweging. De activisten van /BlackLivesMatter verzetten zich tegen alle vormen van geweld tegen zwarte burgers, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en onevenredig zware straffen. De met smartphones opgenomen beelden van politiegeweld in combinatie met reacties op sociale media hebben de situatie zichtbaarder gemaakt dan ooit. /BlackLivesMatter werd daarmee een van de grootste grassroots-bewegingen in de Verenigde Staten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tegenlicht Regie: Nirit Peled