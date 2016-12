Niederlande 2 18:10 bis 19:20 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Paul Witteman ontvangt presentator Thomas Vanderveken, zanger Maarten Engeltjes, het Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir. Countertenor Maarten Engeltjes is een van de meestgevraagde barokzangers in de wereld. In december zingt hij de kerstcantates van Bach in Duitsland, Frankrijk en Italië. In zijn jonge jaren zong Maarten met een jongenskoor in de Grote Kerk van Elburg. Maarten vertelt over zijn jeugd en treedt op met het Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir. Thomas Vanderveken is bij de televisiekijker bekend als de presentator van het populaire "Alleen Elvis blijft bestaan" op het Belgische Canvas. Voor het Koninklijk Concertgebouworkest verzorgt hij op originele wijze de inleidingen bij de concertserie 'RCO Essentials'. Binnenkort staat daarin de opera Die Walküre van Richard Wagner op het programma. Leden van het KCO spelen de bekende Walkürenritt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mike Boddé, Paul Witteman Originaltitel: Podium Witteman