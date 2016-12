Niederlande 2 12:35 bis 13:05 Sonstiges De Verandering Ina van Steenis NL 2016 HDTV Merken Ze wordt geboren met de ziekte van Recklinghausen en dat heeft grote gevolgen voor de kleine Ina. Haar lichaam vertoont allerlei bulten en haar rug is vergroeid. Als kind wordt ze heel vaak geopereerd en op school wordt ze gepest door andere kinderen. Ze wordt voor heks uitgemaakt en voor nog veel meer afschuwelijks. Als ze 20 jaar is, schrijft ze een afscheidsbrief en besluit voor de trein te springen. Ze is het leven en alle verschrikkelijke pesterijen beu. Maar op de dag van haar zelfmoordpoging ontmoet ze een vrouw die haar indringend aankijkt en zegt dat er ook voor Ina een betere toekomst is dan voor de trein te springen. Dit is het begin van een grote verandering voor Ina. Niet dat het pesten ophoudt, maar er is in Ina een proces van zelfaanvaarding op gang gekomen. Bij de spoorwegovergang waar ze ooit een eind aan haar leven wilde maken ontmoet presentator Kefah Alush een vrouw wier uiterlijk nog steeds is getekend door deze afschuwelijke ziekte, maar die vandaag de dag in de spiegel durft te kijken zonder dood te willen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De verandering