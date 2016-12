ARD alpha 22:15 bis 23:00 Dokumentation Claude Monet und die Moderne CH 2002 16:9 Merken Zwei spannende Ausstellungen, die eine in der Hypo-Kulturstiftung in München, die andere in der Fondation Beyeler in Basel, zeigten Bilder aus dem phänomenalen Spätwerk von Monet, darunter die berühmten Seerosen. Ausgehend von Meisterwerken, die zum großen Teil noch nie in Deutschland oder der Schweiz zu sehen waren, stellten sie die Frage nach dem Einfluss Monets auf die Moderne. Während die breite Öffentlichkeit erst in den letzten beiden Jahrzehnten den "Seerosenbildern" große Anerkennung zukommen ließ, hatten Künstler der Avantgarde schon ab 1950 die Bedeutung Monets für ihre eigene Entwicklung entdeckt: Die Pariser Orangerie, wo Monets späte Seerosenpanoramen ausgestellt sind, wurde zur "Sixtinischen Kapelle der Moderne". Mit Künstlern von Mark Rothko, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Sam Francis, Gerhard Richter und Cy Twombly - spannt sich der Bogen der Ausstellungen von den Malern der New York School des Abstrakten Expressionismus, dem Informel bis zur Kunst der Gegenwart. Der Film "Claude Monet und die Moderne" ist anlässlich dieser Ausstellungen entstanden und begibt sich auf die Suche nach der Person Monets, folgt den Spuren des Künstlers in sein Haus und seinen Garten nach Giverny und lässt seine außergewöhnliche Persönlichkeit lebendig werden in den persönlichen Erzählungen seiner Urenkel. Eine Sequenz des Films begibt sich auch in das geheimnisvolle Venedig, ein anziehender Ort für einen Maler, dessen ganzes Interesse sich auf den Fluß von Licht und Wasser konzentrierte, und zeichnet die letzte Reise Claude Monets mit seiner Frau Alice Hoschede nach. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Claude Monet und die Moderne