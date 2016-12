ARD alpha 18:30 bis 19:15 Magazin Quer ...durch die Woche mit Christoph Süß Lautes Party-Volk: Skischuh-Verbot beim Après-Ski / Stimme für Merkel? CSU-Wähler in der Zwickmühle / Weihnachts-Stress: Pfarrer leiden unter Burnout / Umweltsünde Weihnachten: Behörde rät zum Verzicht / Enger Wohnen: Neue Konzepte gegen Wohnungsnot D 2016 2016-12-05 10:15 16:9 Live TV Merken * Lautes Party-Volk: Skischuh-Verbot beim Après-Ski Die Skisaison hat begonnen, und auch im österreichischen Skiort Ischgl wird neben den normalen Wintersportlern wieder jede Menge feierwütiges Party-Volk einfallen, um gleich nach dem Pistenspaß der Hüttengaudi zu frönen. Nur in diesem Jahr soll es leiser werden. Denn der Gemeinderat von Ischgl will die hohe Lärmbelästigung der durch die Gassen ziehenden Nachtschwärmer unterbinden und hat das Tragen von Skischuhen, Stöcken, Snowboards und Skiern nach 20.00 Uhr kurzerhand verboten. * Stimme für Merkel? CSU-Wähler in der Zwickmühle Es ist die Rhetorik in der Flüchtlingspolitik. Oder auch der ständige Streit mit der Schwester-Partei CDU, der CSUler an der Basis jetzt auf die Barrikaden treibt. So geschehen im niederbayerischen Viechtach, wo der dortige CSU-Vorstand in einem Positionspapier an Ministerpräsident Seehofer fordert, endlich die Querschüsse gegen die Bundeskanzlerin zu beenden. Denn das Wahlvolk ist verwirrt: Wen soll man denn in Bayern bei der Bundestagswahl nun wählen, wenn man Merkels Kurs unterstützt? Wo soll man sein Kreuzchen setzen, wenn man Seehofers Politik will? Und ist bei all diesen Querelen "die Union" gar ein Auslaufmodell? * Weihnachts-Stress: Pfarrer leiden unter Burnout. Seelsorge, Gottesdienste, Religionsunterricht und nicht zuletzt die zahlreichen Verwaltungs-aufgaben - Pfarrer von heute übernehmen immer mehr Gemeinden und sind für immer mehr Gläubige zuständig. Und gerade jetzt, in der Advents- und Vorweihnachtszeit, drängt sich ein Termin an den nächsten. Das bleibt nicht ohne Folgen: Laut einer Studie von 2015 sind gut ein Viertel aller Seelsorger in Deutschland gefährdet, am Burnout-Syndrom zu erkranken. Was lange als "Manager-Krankheit" galt, ist längst auch in den Kreis der Seelsorger vorgedrungen. * Umweltsünde Weihnachten: Behörde rät zum Verzicht. Weihnachten ist eine Zumutung! Für unsere Umwelt. So jedenfalls kann man die Liste der Empfehlungen deuten, die das Umweltbundesamt in Dessau jüngst heraus gegeben hat. Darin wirbt die Behörde für ein nachhaltiges Weihnachtsfest, indem man etwa auf Sachgeschenke verzichtet, nur gebrauchtes Geschenkpapier verwendet und die Wunderkerzen gar nicht erst entzündet. Wegen der Stickoxide. Ja, so kann man feiern. Doch raubt das dem Fest der Sinne nicht jede Sinnlichkeit? Oder ist gerade die "grüne Weihnacht" ein Weg gegen den Konsum- und Besinnlichkeitsterror? * Enger Wohnen: neue Konzepte gegen Wohnungsnot Die Wohnsituation in München ist eine Katastrophe. Hoffnung versprühen da sogenannte Cluster-Wohnungen einer Baugenossenschaft, die seit dem Frühjahr bezugsfertig sind: eigene kleine Schlaf- und Rückzugsräume direkt neben geteilten Wohn- und Kochbereichen. Denn neben bezahlbarem Wohnraum wird auch der Wunsch nach Gemeinschaft in anonymen Großstädten immer größer. Und obwohl das Prinzip des genossenschaftlichen Bauens immer beliebter wird, tun sich die Genossenschaften schwer, überhaupt an Bauflächen zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: quer