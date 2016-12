Animal Planet 03:25 bis 04:10 Dokumentation Die Aquarium-Profis Gutes Karma USA 2011 Merken Chille ist herzkrank. Der dreijährige Junge wurde schon zweimal operiert und hat es in seinem Leben nicht leicht. Deshalb bauen die Aquarium-Profis für ihn einen coolen Fish-Tank in Schiffsform. James und Joyce interessieren sich unterdessen für Feng-Shui. Deshalb wählen Wayde King und Brett Raymer in diesem Fall einen anderen Ansatz und konstruieren für ihre Kunden eine organische Unterwasserwelt mit Lebendgestein und echten Korallen. Darin tummeln sich Flammen-Zwergkaiser und Kupferstreifen-Pinzettfische. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayde King (Himself) Brett Raymer (Himself) Robert Christlieb (Himself) Frankie DiLuzio (Himself) Heather King (Herself) Irwin Raymer (Himself) Agnes Wilczynski (Herself) Originaltitel: Tanked

