Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Gestaltenwandler von Lee County USA 2015 In der Mythologie der nordamerikanischen Ureinwohner wird von einem dunklen Wesen berichtet: Der "Raven Mocker" ist eine Art Todesengel, der immer dann auftaucht, wenn alte oder kranke Menschen ihre Reise ins Jenseits antreten. Der Überlieferung zufolge zeigt sich der Dämon in den unterschiedlichsten Gestalten - mal als schwarzer Rabe, mal als alte Frau. Was ist dran an dieser gruseligen Geschichte? Könnte die Sagengestalt aus der Geisterwelt der Cherokee tatsächlich existieren? Um mehr über den geheimnisvollen Mythos herauszufinden, wagen sich die Monster-Jäger tief in die Wälder Virginias. Doch was sie dort finden, versetzt selbst die erfahrenen Fallensteller in Angst und Schrecken! Originaltitel: Mountain Monsters