Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokumentation Mike Tyson - Entscheidung am Himmel Der Herausforderer USA 2011 Das zweite Gesicht von "Iron" Mike Tyson. Der gefährlichste Boxer aller Zeiten kehrt zurück zu seinen Wurzeln. "Wie gut, dass Tauben keine Ohren haben!", ist man geneigt zu sagen, wenn der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister in der neuen Doku-Serie seine gefiederten Rennpferdchen bei Wettflügen zu Höchstleistungen antreibt. Doch weit gefehlt: Seine tierischen Freunde behandelt der Ex-Champion weit liebevoller als alle Gegner, die er im Laufe seiner Karriere vor die Boxhandschuhe bekommen hat. Grund dafür: Den ersten Fight seines Lebens kämpfte die Legende als 10-jähriger Junge in den Straßen von Brooklyn - für eine Taube! Ein paar Kerle hatten den armen Vogel gequält und dafür Mikes Fäuste zu spüren bekommen. Der Rest der Geschichte ist hinreichend bekannt. Tyson begann anschließend mit dem Box-Training und wurde zum gefürchteten K.O.-Puncher. Nun kehrt er an die Orte zurück, wo alles begann und schickt seine Tauben in den Ring. Originaltitel: Taking On Tyson