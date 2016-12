Animal Planet 15:40 bis 16:25 Dokumentation Die Aquarium-Profis Im Wasser mit Haien USA 2011 Merken The Mob Experience: Das Tropicana Hotel und Casino in Las Vegas bietet seinen Besuchern eine spektakuläre Attraktion. Eine Erlebniswelt illustriert die Historie der Mafia in Amerika und damit gleichzeitig die Entstehungsgeschichte der Wüstenmetropole. Dort werden mehr als 1000 Ausstellungsstücke gezeigt. Und die Aquarium-Profis konstruieren, passend zum Thema, eine spektakuläre Unterwasserwelt. Das riesige Becken in L-Form fasst über 4000 Liter und bietet jede Menge Platz für farbenprächtige Unterwasserbewohner, wie zum Beispiel Pfauen-Kaiserfische. Außerdem installieren Wayde King und Brett Raymer unter Wasser zwei große Flatscreens, auf denen Mafiafilme laufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayde King (Himself) Brett Raymer (Himself) Robert Christlieb (Himself) Frankie DiLuzio (Himself) Heather King (Herself) Irwin Raymer (Himself) Agnes Wilczynski (Herself) Originaltitel: Tanked