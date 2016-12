Animal Planet 12:40 bis 13:00 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Jennifer aus Auburn, Washington, hat große Angst, dass ihre Katze sterben könnte, weil sie seit zwei Tagen auf einem Baum festsitzt und nicht mehr herunterkommt. Leider ist die hübsche Cake nicht gerade zutraulich und rastet aus, wenn man sie hochheben will. Das erschwert die Bergungsaktion von Shaun ganz erheblich, und der Tierretter muss besonders behutsam vorgehen, um weder Cake noch sich selbst zu gefährden. Während er sich an den Aufstieg macht, muss Jennifer ihrer Katze gut zureden. Das beruhigt die Tiere bei Stress. Da Cake in etwa zwölf Metern Höhe auf einer Zeder sitzt, kommt Shaun ohne Seilschleuder aus und klettert einfach an den Ästen hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue