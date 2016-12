Animal Planet 06:35 bis 07:00 Dokumentation Insel der Orang-Utans Der Hardy-Fanclub NZ 2008 Merken Orangefarbenes langhaariges Fell und ein besonders ausdruckstarkes Gesicht sind ihre Markenzeichen. Orang-Utans leben in den riesigen Regenwäldern Indonesiens. Doch ihr Lebensraum wird zunehmend zerstört. Viele der Menschenaffen erleiden ein schlimmes Schicksal. Sie werden gefangen genommen, getötet, verlieren ihre Mütter und ihr Zuhause. Seit 1999 gibt die Dänin Lone Dröscher-Nielsen jungen Orang-Utan-Waisen im Nyaru Menteng-Rehabilitationszentrum auf Borneo eine neue Heimat. Nun sollen einige von ihnen lernen, wieder in Freiheit zu leben. Sie ziehen um auf die kleine Insel Kaja und müssen, auf sich allein gestellt, neue Sozialverbände gründen. Die einzigartige Animal Planet-Dokumentationsreihe "Insel der Orang-Utans" geht in die zweite Staffel. Wir begleiten die Tiere auf ihrem spannenden Weg zurück in die Freiheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Orangutan Island