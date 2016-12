TNT-Serie 01:00 bis 01:45 Mysteryserie Pretty Little Liars Das Bekannte hat viele Gesichter USA 2013 16:9 Merken Mrs. DiLaurentis bietet Emily an, in Alis altes Zimmer zu ziehen, da das Mädchen nach wie vor in einem Motel lebt. Obwohl Emily ein ungutes Gefühl hat, geht sie auf das Angebot ein. Hanna ist verzweifelt, als die Glückssträhne ihrer Mutter zu enden droht. Während Ezra noch versucht, mit Maggies schlimmen Nachrichten fertig zu werden, erfährt er weitere niederschmetternden Neuigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby