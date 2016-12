TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 79 Handbuch für schuldige Mädchen USA 2013 16:9 Merken Hanna hat sich einen verzweifelten Plan zurechtgelegt, um ihre Mutter vor einer Verurteilung zu bewahren, und wendet sich hilfesuchend an Mona. Als Caleb Hanna überzeugen will, dass man Mona nicht trauen kann, bewegt das Mona dazu, ihre Loyalität auf unerwartete Weise unter Beweis zu stellen. Spencer findet indes heraus, dass Wilden mit einem weiteren mysteriösen Todesfall in Verbindung steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Janice Cooke Drehbuch: Jan Oxenberg Musik: Michael Suby