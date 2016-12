TNT-Serie 12:20 bis 13:10 Krimiserie Quincy Ein Fall von Fahrerflucht USA 1977 Merken Die Stewardess Robbie Parker wird beim Verlassen der Bar von Danny Tovo von einem bewaffneten Unbekannten gezwungen, in einen Wagen zu steigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Carl Betz (Attorney Paul Barkley) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alvin Ganzer Drehbuch: Gregory S. Dinallo Kamera: Vincent Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6