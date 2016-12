TNT-Serie 06:45 bis 07:35 Serien McLeods Töchter Die Falle AUS 2007 16:9 Merken Überraschend taucht Grace auf Drover's Run auf, da sie ihre Schwester Regan besuchen will. Sie ist allerdings nicht alleine, sondern hat zwei freundliche junge Männer mitgebracht, die ihr auf dem Weg bei einer Autopanne geholfen haben. Bald zeigt sich, dass die zwei aber gar nicht so harmlos sind wie angenommen. Kate kümmert sich indes um die Vorbereitungen für die Hochzeit von Stevie und Alex. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Zoe Naylor (Regan) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Declan Eames Drehbuch: Jane Allen, Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford