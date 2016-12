Zee.One 02:20 bis 04:10 Actionfilm Kalter Morgen der Vergeltung IND 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In seiner Kindheit musste der kleine Ajay miterleben, wie sich sein Vater das Leben nahm, nachdem er unschuldig Opfer folgenschwerer Unterstellungen wurde. Seitdem ist Ajay fest entschlossen, Polizist zu werden. Seine Verbissenheit bringt ihm eine beispiellose Laufbahn bei den Kriminalern ein. Ajays neuer Posten führt ihn nach Uttar Pradesh, wo er dem mächtigen Mafiaboss Gajraj Singh das Handwerk legen soll. Doch Gajraj unterhält wichtige Verbindungen in die Politik, die Ajay seinen Job gehörig erschweren. Erst als eine viel Wirbel verursachende Entführung geschieht, setzt Ajay die Bildung einer Sondereinheit durch. Gemeinsam mit einer kleinen Truppe von Elite-Polizisten setzt Ajay alles daran, seinen eiskalten Widersacher endgültig zu stoppen. Doch Gajraj hält einen letzten Trumpf in der Hand. Eindrucksvoll beweist der düstere Actionthriller "Sehar", dass Bollywood neben großen Gefühlen und beeindruckenden Choreographien noch so einiges mehr zu bieten hat. Basierend auf wahren Begebenheiten, bezieht sich das knallharte Cop-Drama auf die Geschichte einer tatsächlich existierenden Sondereinheit der Polizei in Uttar Pradesh, die erfolgreich das Netzwerk eines dortigen Großkriminellen aushob. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arshad Warsi (SSP Ajay Kumar) Pankaj Kapur (Prof. Tiwari) Mahima Chaudhry (Anamika Kant) Sushant Singh (Gajraj Singh) Naved Aslam (Inspector Solanki) Suhasini Mulay (Prabha Kumar) Rajendra Gupta (ASD Kapoor) Moderation: Daniel B George Originaltitel: Sehar Regie: Kabeer Kaushik Drehbuch: Kabeer Kaushik Kamera: R A Krishna Musik: Daniel B George Altersempfehlung: ab 16

