History 03:45 bis 04:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Haarspalterei USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird eine Harley Davidson von 1966 zum Kauf angeboten. Corey muss entscheiden, ob sich die Investition in diesen Chopper lohnt. Rick wird an die 1960er Jahre erinnert, als jemand eine Sammlung von originalen NBC-Werbeplakaten ins Pfandhaus bringt. Als die Jungs Corey auf sein erstes graues Haar hinweisen, sieht er rot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12

