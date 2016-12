History 00:25 bis 01:20 Dokumentation Terra X Terra X: Deutschlands Städte: Macht und Reichtum (1/3) Deutschlands Städte (1/3): Macht und Reichtum D 2015 Stereo 16:9 Merken Ob die Börse in Frankfurt am Main, das "Grab der 11.000 Jungfrauen" in Köln oder der Hamburger Hafen, die Dokumentation erzählt die Mythen der Stadtgründungen und berichtet von Katastrophen und Triumphen, die diese Städte erlebten. Sie erklärt, warum Frankfurt die Stadt der Hochhäuser und Banken wurde, warum sich in Köln alles um den Dom dreht und wie Nürnberg zur Handelsmetropole wurde. Außerdem erläutert sie die Unterschiede zwischen Stadt- und Landleben und geht der Frage nach, was die Städte so effizient macht und warum es die Menschen seit jeher in die Metropolen zieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12