History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Billion Dollar Wreck: Goldrausch in der Tiefe Spur nach Russland USA 2016 Stereo 16:9 Martin folgt der Spur des Geldes durch die Geschichte und entdeckt eine geheimnisvolle Transaktion mit einem russischen Banker, die beweisen könnte, dass sich das Gold an Bord der "RMS Republic" befindet. Außerdem kehrt er mit dem Bergungstrupp zum Wrack zurück, um endlich den Schatz zu heben. Schauspieler: Grant Bayerle (Himself) Martin Bayerle (Himself) Tim Ferris (Himself) Originaltitel: Billion Dollar Wreck Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12