History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Die Skelette von Lewes GB 2015 Stereo 16:9 Merken In der englischen Grafschaft East Sussex wird das Skelett eines Mannes aus dem Mittelalter entdeckt. Sein Schädel weist schwere Verletzungen auf. Kam er in der Schlacht von Lewes ums Leben? Das Mittelalter gilt vielen als eher düstere Epoche. Doch es gibt Menschen, die Licht in dieses Dunkel bringen wollen indem sie in Gräbern und auf ehemaligen Schlachtfeldern in ganz Europa nach Skeletten und menschlichen Überresten aus jener Zeitepoche suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12