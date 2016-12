History 09:55 bis 10:55 Dokumentation Wir Geiseln der SS: Auf Messers Schneide D 2014 Stereo 16:9 Merken Am 28. April 1945 erreicht der Konvoi mit den prominenten Gefangenen der Nazis das Pustertal. Die Häftlinge erzwingen einen Aufenthalt in Niederdorf. Weil sie sich unter das Volk mischen, ist es für die SS unmöglich, die Gefangenen unauffällig zu liquidieren. Der Wehrmachtsoffizier Bogislav von Bonin, der wegen Befehlsverweigerung inhaftiert wurde, kann einen Hilferuf an das Oberkommando der italienischen Heeresgruppein Bozen absetzen. Die Wehrmacht ist bereit, ein Blutbad zu verhindern. So stehen sich eine herbeigeeilte Wehrmachtskompanie und einer SS-Einheit mit gezückten Waffen gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir Geiseln der SS: Auf Messers Schneide Regie: Christian Frey

