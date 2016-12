History 06:45 bis 07:30 Dokumentation Die Top 10 Geheimnisse über... Texas USA 2014 Stereo 16:9 Merken Texas ist einzigartig und unvergleichlich. Henrys Reise durch den "Lone Star State" stellt alle Vorurteile und Vorstellungen von dem amerikanischen Bundesstaat auf den Kopf. Die Geschichte dieses einst unabhängigen Staates ist ein Abenteuer: Es gibt lustige Veranstaltungen, exotische Tiere, und Piraten. Nach dem, was Henry hier enthüllt, werden die Zuschauer Texas nie wieder mit denselben Augen sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 10 Things You Don't Know About Altersempfehlung: ab 12