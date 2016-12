Syfy 21:30 bis 22:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Verschollen (1) USA 2014 Stereo 16:9 Merken Bardotta ist ein Ort der Harmonie und des Friedens. Dieser Zustand wird von dem mysteriösen Frangawl-Kult bedroht. Anhänger der Sekte haben die spirituellen Führer von Bardotta entführt, um sie einem Dämon zu opfern. Bardottas Königin Julia bittet den Senat um Hilfe, der daraufhin Jar Jar Binks und den Jedi-Meister Mace Windu zur Unterstützung schickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Steward Lee Altersempfehlung: ab 12