Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Ein alter Freund USA 2014 Stereo 16:9 Während Padme Amidala auf Scipio eine Hilfsmission ins Leben ruft, wendet sich ihr alter Freund Rush Clovis mit einer Bitte an sie. Sie soll ihn im Kampf gegen die ausufernde Korruption des Bankenclans auf seinem Heimatplaneten unterstützen. Rush wird von dem Kopfgeldjäger Embo bedroht, einem der größten Nutznießer der bestehenden Verhältnisse. Aber Padme Amidala kann zunächst nichts gegen Embo ausrichten. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Altersempfehlung: ab 12