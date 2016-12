Syfy 15:15 bis 16:00 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Kolyas Ende CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Der Atlantis-Crew kommen immer wieder Geschichten von einem Helden zu Ohren, der angeblich gegen die Wraith und die Genii siegreich gewesen ist. Colonel Shepherd und sein Team gehen der Sache auf den Grund und erleben prompt eine unangenehme Überraschung. Bei dem Helden handelt es sich um den Hochstapler Lucius, der in Atlantis bereits zuvor für reichlich Aufregung gesorgt hat. Und noch ein weiterer Bekannter sorgt für Ärger: Kolya überfällt das Stargate-Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Richard Kind (Lucius Lavin) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Paul Mullie, Joseph Mallozzi Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12