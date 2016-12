Syfy 09:15 bis 10:45 Katastrophenfilm Supercollider CDN, BUL 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Wüste von Oregon soll mit dem EC-1 ein neuer Superteilchenbeschleuniger in Betrieb gehen. Doch bereits nach wenigen Sekunden wird die Anlage auf Befehl des US-Präsidenten wieder abgeschaltet. Kurz darauf kommt es weltweit zu verheerenden Naturkatastrophen: Vulkane brechen aus, Tsunamis überschwemmen die Küsten und Dämme brechen. Dr. Viktor Susskind (Robin Dunne), der Leiter des EC-1-Projekts, findet heraus, dass der Teilchenbeschleuniger ein schwarzes Loch verursacht hat. Das hat die Zeitachse der Erde verschoben. Nur eine schnelle Korrektur kann den Weltuntergang verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Dunne (Victor Susskind) Amy Bailey (Natalie Susskind) Mia Nordstrom (Jessica Susskind) Brendan Beiser (Chuck) Enzo Cilenti (Leo Tarsky) Phil Rudy (Gordon Stewart) Yana Marinova (Dr. Frung) Originaltitel: Supercollider Regie: Jeffrey Lando Drehbuch: Jeffrey Lando, Phillip Roth Kamera: Alexander Krumov Musik: Claude Foisy

