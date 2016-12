TNT Comedy 04:00 bis 05:35 Komödie It's Kind of a Funny Story - Eine echt verrückte Story USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Teenager Craig ist mit seinem Leben völlig überfordert und lässt sich, nachdem ihn Suizidgedanken plagen, in eine psychiatrische Klinik einweisen, um den Anforderungen seiner Eltern und der Schule zu entfliehen. Anfangs gefällt es dem Schüler zwischen den schweren Fällen auf seiner Station nicht, doch schließlich freundet er sich mit dem Patienten Bobby an und verliebt sich in die hübsche Noelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keir Gilchrist (Craig) Emma Roberts (Noelle) Zach Galifianakis (Bobby) Viola Davis (Dr. Eden Minerva) Lauren Graham (Lynn) Jim Gaffigan (George) Zoë Kravitz (Nia) Originaltitel: It's Kind of a Funny Story Regie: Anna Boden, Ryan Fleck Drehbuch: Anna Boden, Ryan Fleck Kamera: Andrij Parekh Musik: Broken Social Scene Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 425 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 155 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 80 Min.