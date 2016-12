TNT Comedy 20:15 bis 22:05 Actionfilm Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt USA, GB, CDN, J 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Scott Pilgrim ist wie vom Donner gerührt, als er eines Tages zufällig der Frau seiner Träume begegnet. Doch um mit ihr ausgehen zu können, muss der Bassist erst einmal ihre sieben Exfreunde loswerden. Die haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, ihre Exfreundin vor potenziellen Partnern zu beschützen und schrecken bei ihrem Vorhaben vor nichts zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Cera (Scott Pilgrim) Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers) Mark Webber (Stephen Stills) Kieran Culkin (Wallace Wells) Alison Pill (Kim Pine) Anna Kendrick (Stacey Pilgrim) Ellen Wong (Knives Chau) Originaltitel: Scott Pilgrim vs. the World Regie: Edgar Wright Drehbuch: Michael Bacall, Edgar Wright Kamera: Bill Pope Musik: Nigel Godrich Altersempfehlung: ab 12