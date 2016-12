TNT Comedy 18:40 bis 19:05 Comedyserie 2 Broke Girls All That Jazz USA 2016 16:9 Merken Ein legendärer Jazz-Club, den Earl einst mitbegründet hat, feiert sein Jubiläum, zu dem auch seine alte Band The Early Birds spielt. Doch ausgerechnet der betagte Bandleader ist nicht eingeladen. Max und Caroline machen sich auf den Weg, um die Inhaberin und Earls Ex-Liebhaberin Ruby zu bitten, ihre Meinung zu ändern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Jackée Harry (Ruby) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: John Riggi Drehbuch: Charles Brottmiller Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12