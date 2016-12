Russland 1942. Der junge, unerfahrene Vassili Zaitsev wird an die mörderischste Front des zweiten Weltkriegs geschickt - den Kampf um Stalingrad. Dort kommt ihm sein Geschick am Scharfschützengewehr zu Hilfe: Denn im Handumdrehen erledigt er aus sicherer Entfernung ein paar deutsche Offiziere und wird von der russischen Presse, allen voran dem befreundeten Polit-Offizier und Journalisten Danilov, als Volksheld gefeiert. Die Führung in Berlin schickt daraufhin Major König, den besten Scharfschützen der deutschen Armee, nach Stalingrad, um Vassili zu erledigen. Doch der hat bereits von Königs Ankunft gehört und wartet nur darauf, dass er ihm vor die Flinte läuft. Ein erbittertes Katz-und-Maus Spiel beginnt ... Der Film beruht auf wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen