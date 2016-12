TNT Film 09:15 bis 10:50 Abenteuerfilm Clarence, der schielende Löwe USA 1965 Nach einer Erzählung von Art Arthur und Marshall Thompson 20 40 60 80 100 Merken Dr. Tracy, Leiter der Wameru-Buschstation, nimmt sich eines schielenden Löwen an. Clarence, wie er ihn nennt, kann in Wameru sogar als Retter eingreifen, als sich Dr. Tracy mit Gorilla-Jägern anlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Betsy Drake (Julie Harper) Richard Haydn (Rupert Rowbotham) Cheryl Miller (Paula) Alan Caillou (Carter) Rockne Tarkington (Juma) Maurice Marsac (Greg) Originaltitel: Clarence, the Cross-Eyed Lion Regie: Andrew Marton Drehbuch: Alan Caillou Kamera: Lamar Boren Musik: Al Mack

