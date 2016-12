TNT Film 06:00 bis 07:45 Abenteuerfilm Das Buschbaby USA 1969 Nach einer Vorlage von William Stevenson 20 40 60 80 100 Merken Jackie lebt mit ihrem Vater, dem Witwer John Leeds, seit ihrer Geburt in Ostafrika. Als ihr Vater nach England zurückkehren will, soll sie ihr geliebtes Haustier, ein Buschbaby, zurücklassen. Doch Jackie bringt es nicht übers Herz und versucht alles, um das Tier zu behalten. Durch einen unglücklichen Umstand verpasst sie das Schiff und steht plötzlich mutterseelenallein in Afrika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margaret Brooks (Jackie) Louis Gossett jr. (Tembo) Donald Houston (John Leeds) Laurence Naismith (Prof. "Cranky" Crankshaw) Geoffrey Bayldon (Tilison) Jack Gwillim (Ardsley) Noel Howlett (Rev. Barlow) Originaltitel: The Bushbaby Regie: John Trent Drehbuch: Robert Maxwell, William H. Stevenson Kamera: Davis Boulton Musik: Les Reed