FOX 12:15 bis 13:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Grace USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dannys Tochter Grace freut sich, mit ihrem Vater auf einen Ball zu gehen. Doch leider wird Danny zu einem Einsatz gerufen. Das Team ist einer Terrorzelle auf der Spur. Danny schießt einen der Terroristen nieder. An der Leiche wird ein Bombengürtel entdeckt. Sollte Danny sich bewegen, würde der Sprengsatz explodieren. Während Danny darauf wartet, dass die Experten die Bombe entschärfen, erinnert er sich an eine dramatische Situation, die er als Polizist in New Jersey erlebte. Damals - es war am legendären 11.September 2011 - geriet er bei der Verfolgung von Gangstern in einen Hinterhalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Sydney Tamiia Poitier (Grace Tilwell) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Sylvain White Drehbuch: Ken Solarz Kamera: Alan Caso Musik: Brian Tyler, Keith Power Altersempfehlung: ab 16