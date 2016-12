FOX 06:15 bis 07:00 Serien The Listener - Hellhörig Silberstern CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby ist jetzt offizielles Mitglied einer Spezialeinheit des ?Intergrated Investigation Bureau? der kanadischen Mounties. Das Team, das als unlösbar geltende Fälle aufklären soll, wird ausgerechnet vom zynischen IIS-Anwalt Alvin Klein geleitet, mit dem Toby prompt bei seinem ersten Fall aneinander gerät... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Colm Feore (Ray Mercer) Lisa Marcos (Charlie Marks) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Paul Fox Drehbuch: Cal Coons Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J Bennett, Tom Third