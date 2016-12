KI.KA 15:50 bis 16:15 Reportage Willis VIPs Wer hilft den Kindern dieser Welt? D Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wer hilft den Kindern dieser Welt?: Willis heutiger VIP ist kein Mensch, sondern eine Hilfsorganisation. Seit 60 Jahren gibt es die UNICEF, die Hilfsorganisation der Vereinten Nationen für notleidende Kinder in aller Welt. Wie es kommt, dass es so vielen Kindern nicht gut geht und sie Unterstützung brauchen, ist genauso Thema für Willi wie die Frage, wie man konkret helfen kann: Durch Spenden natürlich, durch Mitarbeit bei den Hilfsprojekten, die die UNICEF in ungefähr 160 Ländern ins Leben gerufen hat und durch Einfluss auf die Politiker. Was Willi noch nicht wusste: Nicht nur Erwachsene können zum Beispiel als UNICEF-Botschafter dazu beitragen, Not zu lindern, sondern auch Kinder und Jugendliche, und sogar Tiere: Auch das erfolgreiche Turnierpferd Sterntaler ist UNICEF-Botschafter! Was genau die Aufgabe der großen und kleinen, menschlichen und tierischen Helfer ist und was sie bereits Gutes tun konnten, das findet Willi heute heraus! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Willi Weitzel Originaltitel: Willis VIPs