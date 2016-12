KI.KA 09:50 bis 10:15 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Wo ist Gaston? / Das Frühstücksei GB 2009-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wo ist Gaston?: Beim Spielen mit Ben und Holly verschwindet plötzlich Gaston. Die Kinder suchen und rufen ihn, können ihn aber nicht finden. Am nächsten Tag sieht Nanny Plum in einer Kristallkugel, wo Gaston überall gewesen ist. Er scheint in ein Loch gefallen zu sein und braucht ganz dringend Hilfe. Auf seine Freunde kann sich Gaston eben absolut verlassen. Das Frühstücksei: König Aurikel möchte zum Frühstück gern ein Ei. Allerdings legen die Hühner der Elfenfarm gerade keine Eier, weil sie nicht genügend Futter finden. Der König ist spontan der Meinung, ein Huhn im kleinen Schloss würde das Problem lösen. Also satteln die Elfen ihre Ameisenpferde und treiben die Hühner zum kleinen Schloss. Doch als diese sich dann gleich über die Blumen im Schlossgarten hermachen, überlegt es sich der König schnell anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

