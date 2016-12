ARTE 00:50 bis 02:05 Show Pixel F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dank interaktiver Videotechnik einer Spezialität des Duos Adrien M & Claire B entsteht die nahezu perfekte Illusion eines dreidimensionalen Raums: eine Welt aus statischen und bewegten Digitaleffekten, die sich immer wieder neu definiert. Die Pixel verwandeln sich in Luftblasen oder Regentropfen, fügen sich zu Blöcken zusammen oder stieben auseinander wie Glasscherben. Die Körper interagieren mit der Materie dieses illusionären Universums und sind dabei mal Sieger, mal Besiegte. Die unkonventionelle und dennoch anmutige Choreographie offenbart das Talent der Tänzer, die mit Techniken wie Breakdance, Cyr Wheel oder Rollerskates eine jeweils individuelle Körpersprache entwickeln. Dabei entstehen atemberaubende Kontraste, wie beim Duett des zeitgenössischen Tänzers Ludovic Lacroix mit der Kontorsionistin Elodie Chan. Darbietungen von bezaubernder Schönheit, die den Zuschauer in eine geheimnisvolle Wunderwelt entführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pixel Regie: Mohamed Athamna