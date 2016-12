ARTE 21:25 bis 23:20 Liebesfilm Immer wieder das Meer J, F, E 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amami-Oshima, eine subtropische japanische Insel: Der junge Kaito aus Tokio findet in einer hellen Mondnacht eine Leiche im Meer. Weiß er mehr über den Toten, als er zugibt? Zusammen mit seiner Schulfreundin Kyoko entdeckt er allmählich die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Dabei könnten die beiden nicht gegensätzlicher sein: Kaito, der Stadtjunge, hat Angst vor dem Meer; Kyoko, Tochter einer Schamanin, springt liebend gern mitsamt ihrer Schuluniform in die schäumende Gischt. Doch die beiden Jugendlichen geben sich gegenseitig Halt, um die Schicksalsschläge und Schwierigkeiten des Alltags zu meistern: Denn Kaito leidet noch immer unter der Trennung seiner Eltern, und Kyokos Mutter Isa liegt im Sterben. Aber Isa fürchtet den Tod nicht, denn als Schamanin glaubt sie daran, sich an der Schwelle zwischen Menschen und Göttern zu befinden. Und in ihren letzten Stunden ist sie nicht allein, sondern umringt von ihrer Familie, die Abschiedslieder singt und ihr Beistand leistet. Wenn Kaito und Kyoko zusammen auf einem Fahrrad durch die Küstenlandschaft fliegen, sind sie frei und ungezwungen weit weg vom Kummer des Alltags. Und nach einer anfänglichen Freundschaft entdecken die beiden allmählich den Zauber der ersten Liebe - Ein poetischer Film über eine spirituelle Inselgemeinschaft, die im Einklang mit der Natur lebt bestimmt von einem stürmischen Meer und den am Strand brechenden Wellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nijirô Murakami (Kaito) Jun Yoshinaga (Kyôko) Miyuki Matsuda (Isa) Tetta Sugimoto (Tôru) Makiko Watanabe (Misaki) Jun Murakami (Atsushi) Fujio Tokita (Kamejiro) Originaltitel: Futatsume no mado Regie: Naomi Kawase Drehbuch: Naomi Kawase Kamera: Yutaka Yamazaki Musik: Hashiken Altersempfehlung: ab 6