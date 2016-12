ARTE 20:15 bis 21:25 Erotikfilm Das blaue Zimmer F 2014 2016-12-12 13:45 Stereo HDTV Merken Von außen betrachtet, führt Julien ein glückliches Leben. Er ist ein etablierter Geschäftsmann, handelt mit Landmaschinen und wohnt mit Frau und Kind in einem Bungalow in der französischen Provinz. Doch hinter der Fassade des vermeintlichen Familienglücks verbirgt sich eine beklemmende Abfolge von Routinen in einem erlahmten bürgerlichen Leben. Doch dann trifft er auf Esther, die er noch aus Schulzeiten kennt und die für ihn immer unerreichbar schien. Sie beginnen eine Affäre, die bei den beiden allerdings recht unterschiedliche Hoffnungen weckt. Esther scheint Julien so sehr zu lieben, dass sie dafür über Leichen gehen würde. Und Julien wird, ohne es zu bemerken, in das verzwickte Mordspiel mit hineingezogen. Amalric selbst gibt dem Antihelden eindrucksvoll und gekonnt ein Gesicht, der letztlich überfordert von den Auswirkungen seines Handelns die Kontrolle über sein Leben verliert. Als Vorlage für den Film diente der gleichnamige Roman von Georges Simenon aus dem Jahr 1964. Kaum drei Wochen dauerte der Dreh des knapp 80-minütigen Films, dennoch ist der Roman kongenial für die Leinwand adaptiert worden. In Amalrics kleinem durchkomponiertem Werk breitet sich eine spannende und zunehmend undurchschaubare Welt aus Licht und Schatten aus eine erfrischende Mischung aus dramatischem Krimi und sinnlichem Liebesdrama. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Amalric (Julien Gahyde) Léa Drucker (Delphine Gahyde) Stéphanie Cléau (Esther Despierre) Laurent Poitrenaux (Untersuchungsrichter) Serge Bozon (Polizist) Blutch (Psychologe) Mona Jaffart (Suzanne Gahyde) Originaltitel: La chambre bleue Regie: Mathieu Amalric Drehbuch: Stéphanie Cléau, Mathieu Amalric Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Grégoire Hetzel Altersempfehlung: ab 12