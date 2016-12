ARTE 09:45 bis 11:20 Drama Familienfest D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Konzertpianist Hannes Westhoff wird 70. Dies ist für seine zweite Ehefrau Anne der Anlass, die Familie endlich wieder in der Familienvilla zusammenzubringen. Eingeladen sind nicht nur Hannes' Söhne Max, Frederik und Gregor, sondern auch deren Mutter Renate aus Paris. Es zeigt sich schnell, dass in dieser Familie kaum etwas im Reinen ist und alle unter der Tyrannei und dem Zynismus des Jubilars zu leiden hatten. Doch Anne versucht, diesen Umstand durch fortgesetzte Herzlichkeit zu überdecken. Allerdings kann auch sie nicht verhindern, dass bereits beim Abendessen die Situation eskaliert, als Hannes, der mit Frederiks Homosexualität nicht zurechtkommt, dessen Freund Vincent durch eine hämische Bemerkung brüskiert. Trotz heftiger Diskussionen und weiterer Beleidigungen erscheint die Familie am nächsten Morgen, um dem Vater zu gratulieren. Während die Gäste eintrudeln, entfacht erneut ein heftiger Streit zwischen Hannes und Frederik, in dessen Verlauf der Sohn die wertvollen Partituren seines Vaters anzündet. Doch das Fest soll fortgeführt werden wie geplant, und so hält Max, ein erfolgreicher Journalist, die Geburtstagsrede auf seinen Vater eine schonungslose Ansprache, vor deren Ende er ohnmächtig zusammenbricht. Im Krankenhaus erfahren die Westhoffs, dass Max todkrank ist und zu Hause sterben will. Hannes lehnt den Wunsch zunächst ab, bis er begreift, dass er nur noch dies für seinen Sohn tun kann - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Günther Maria Halmer (Hannes Westhoff) Hannelore Elsner (Renate Westhoff) Michaela May (Anne Westhoff) Lars Eidinger (Max Westhoff) Jördis Triebel (Jenny Westhoff) Barnaby Metschurat (Frederik Westhoff) Marc Hosemann (Gregor Westhoff) Originaltitel: Familienfest Regie: Lars Kraume Drehbuch: Andrea Stoll, Martin Rauhaus Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 6

